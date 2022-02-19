Депай может вернуться в «Лион»

Нападающий «Барселоны»летом, скорее всего, покинет команду, сообщает Le Quotidien du Sport.

По данным источника, главный тренер «Барсы» Хави не рассчитывает на Депая. После зимних трансферов Феррана Торреса и Пьера-Эмерика Обамеянга все идет к тому, что нидерландскому футболисту придется уйти из каталонского клуба.

Окружение Депая уже общалось с представителями «Лиона». Французский клуб готов рассмотреть возвращение форварда.

Депай выступал за «Лион» до перехода в «Барселону» прошлым летом.

В текущем сезоне Депай провел за «Барселону» 23 матча, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.