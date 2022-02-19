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    Депай может вернуться в «Лион»

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    Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай летом, скорее всего, покинет команду, сообщает Le Quotidien du Sport.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    По данным источника, главный тренер «Барсы» Хави не рассчитывает на Депая. После зимних трансферов Феррана Торреса и Пьера-Эмерика Обамеянга все идет к тому, что нидерландскому футболисту придется уйти из каталонского клуба.

    Окружение Депая уже общалось с представителями «Лиона». Французский клуб готов рассмотреть возвращение форварда.

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    • Депай выступал за «Лион» до перехода в «Барселону» прошлым летом.

    В текущем сезоне Депай провел за «Барселону» 23 матча, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

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