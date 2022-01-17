Полузащитник «Краснодара» перейдет в «Эспаньол»

Тонни Вильена Фото: globallookpress.com
По информации Voetbal International, 27-летний нидерландец перейдет в «Эспаньол».
Вильена будет выступать за каталонский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Летом «Эспаньол» сможет выкупить права на футболиста.
В текущем сезоне Вильена провел за «Краснодар» 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Напомним, новым главным тренером «Краснодара» стал немец Даниэль Фарке.
«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.