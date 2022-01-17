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    Полузащитник «Краснодара» перейдет в «Эспаньол»

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    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена продолжит карьеру в испанской Ла Лиге.

    Тонни Вильена
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    Тонни Вильена

    По информации Voetbal International, 27-летний нидерландец перейдет в «Эспаньол».

    Вильена будет выступать за каталонский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Летом «Эспаньол» сможет выкупить права на футболиста.

    В текущем сезоне Вильена провел за «Краснодар» 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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