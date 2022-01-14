Стало известно, с какими тренерами вёл переговоры «Краснодар» помимо Фарке

Даниель Фарке Фото: globallookpress.com
Помимо Фарке на пост главного тренера команды претендовали
«Фонсека и Марш отказались от предложения "Краснодара", переговоры с Ди Франческо зашли в тупик, а Терзич до последнего момента был кандидатом, но был сделан выбор в пользу Фарке», — сказал источник «Чемпионату».
Срок соглашения Фарке с «быками» рассчитан до лета 2024 года. Ассистентом Фарке в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб «быков» пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла. Немецкий специалист заменил на этом посту Виктора Гончаренко.