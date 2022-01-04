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    Вратарь ПСЖ Доннарумма заразился коронавирусом

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    Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма заразился коронавирусом, сообщает клубная пресс-служба.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    По итогам тестирования на инфицирование COVID-19 у итальянского вратаря зафиксирован положительный результат. Игрок находится на самоизоляции.

    Доннарумма стал футболистом «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года.

    Напомним, что ранее в ПСЖ положительные тесты на коронавирус сдали Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.

    Два последних теста Берната дал отрицательный результат и он вскоре вернется к тренировкам.

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