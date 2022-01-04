Вратарь ПСЖ Доннарумма заразился коронавирусом

Джанлуиджи Доннарумма Фото: globallookpress.com
По итогам тестирования на инфицирование COVID-19 у итальянского вратаря зафиксирован положительный результат. Игрок находится на самоизоляции.
Доннарумма стал футболистом «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года.
Напомним, что ранее в ПСЖ положительные тесты на коронавирус сдали Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.
Два последних теста Берната дал отрицательный результат и он вскоре вернется к тренировкам.