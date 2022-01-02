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    Лионель Месси заразился коронавирусом

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    Четыре футболиста «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом Covid-19.

    Лионель Месс
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    Лионель Месс

    Как сообщает пресс-служба клуба, положительные тесты сдали Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумазала.

    Все игроки соблюдают самоизоляцию и соблюдают требования действующего протокола.

    Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает восстановление в Бразилии. Возвращение футболиста к тренировкам ожидается через три недели.

    В этом сезоне Месси, присоединившийся к «ПСЖ» минувшим летом, провел за клуб 11 матчей в Лиге 1, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

    «Пари Сен-Жермен» в 19 матчах набрал 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.

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