Газзаев: «Реал» просматривал Дзагоева в 2008 году, говорили что через год-два заберут

Мадридскийбыл заинтересован в полузащитнике ЦСКА, рассказал бывший тренер армейцев

«Это был уникальный футболист. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола.

Что случилось после 2008-го? Не могу сказать. Я не работал с ним. То, что сегодня он до сих пор в ЦСКА, — это не его уровень. Это большой опыт, да, но уже не те качества.

Хотя качества, может быть, и остались — физические и функциональные. Почему травмы? Это надо обратиться к врачам клуба.

Это был огромный талант. Приезжали представители "Реала" в 2008 году, когда мы играли в Кубке УЕФА и выиграли все шесть матчей.

Они приехали и смотрели его. Говорили, что через год-два заберут его», — сказал Газзаев в эфире «Матч Премьер».

Дзагоеву выступает за ЦСКА с 2008 года. В составе московского клуба полузащитник трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2015), по четыре раза выигрывал Кубок (2008, 2009, 2011, 2013) и Суперкубок России (2009, 2013, 2014, 2018).

В текущем сезоне 31-летний футболист провел за столичный клуб 17 матчей и сделал 3 результативные передачи.