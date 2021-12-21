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    Газзаев: «Реал» просматривал Дзагоева в 2008 году, говорили что через год-два заберут

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    Мадридский «Реал» был заинтересован в полузащитнике ЦСКА Алане Дзагоеве, рассказал бывший тренер армейцев Валерий Газзаев.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «Это был уникальный футболист. Я думал, что он будет одним из величайших игроков европейского и мирового футбола.

    Что случилось после 2008-го? Не могу сказать. Я не работал с ним. То, что сегодня он до сих пор в ЦСКА, — это не его уровень. Это большой опыт, да, но уже не те качества.

    Хотя качества, может быть, и остались — физические и функциональные. Почему травмы? Это надо обратиться к врачам клуба.

    Это был огромный талант. Приезжали представители "Реала" в 2008 году, когда мы играли в Кубке УЕФА и выиграли все шесть матчей.

    Они приехали и смотрели его. Говорили, что через год-два заберут его», — сказал Газзаев в эфире «Матч Премьер».

    Дзагоеву выступает за ЦСКА с 2008 года. В составе московского клуба полузащитник трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2015), по четыре раза выигрывал Кубок (2008, 2009, 2011, 2013) и Суперкубок России (2009, 2013, 2014, 2018).

    В текущем сезоне 31-летний футболист провел за столичный клуб 17 матчей и сделал 3 результативные передачи.

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