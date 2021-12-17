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    Игнатьев: Трудно представить более легкую группу для сборной России

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    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о соперниках россиян по группе 2 дивизиона B розыгрыша Лиги наций, которыми стали Израиль, Албания и Исландия.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    «Трудно представить более легкую группу для сборной, наверное, не хватает только команд Люксембурга и Фарерских островов. Конечно, группа легкая и доступная для нас.

    Если убрать сарказм, то это группа, из которой мы просто обязаны выходить, по-другому представить невозможно.

    При должном отношении и при понимании, что играть все научились, не прячась за слова, мы должны из группы выходить с первого места.

    Играют все команды. Если мы не будем нацелены на результат, то, наверное, будут проблемы. А так пожелаю нашим только сделать то, что они обязаны сделать», — сказал Игнатьев ТАСС.

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