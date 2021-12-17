Игнатьев: Трудно представить более легкую группу для сборной России

Бывший главный тренер сборной Россиивысказал мнение о соперниках россиян по группе 2 дивизиона B розыгрыша Лиги наций, которыми стали Израиль, Албания и Исландия.

«Трудно представить более легкую группу для сборной, наверное, не хватает только команд Люксембурга и Фарерских островов. Конечно, группа легкая и доступная для нас.

Если убрать сарказм, то это группа, из которой мы просто обязаны выходить, по-другому представить невозможно.

При должном отношении и при понимании, что играть все научились, не прячась за слова, мы должны из группы выходить с первого места.

Играют все команды. Если мы не будем нацелены на результат, то, наверное, будут проблемы. А так пожелаю нашим только сделать то, что они обязаны сделать», — сказал Игнатьев ТАСС.