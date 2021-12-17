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    Госдума приняла закон о Fan ID. Паспорт болельщика станет обязательным с 1 июня 2022 года

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    Госдума РФ приняла закон о введении FAN ID для болельщиков, сообщает «Р-Спорт».

    Паспорт болельщика станет обязательным с 1 июня 2022 года
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    Паспорт болельщика станет обязательным с 1 июня 2022 года

    Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

    Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

    Проект предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности.

    FAN ID — паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.

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