Госдума приняла закон о Fan ID. Паспорт болельщика станет обязательным с 1 июня 2022 года

Паспорт болельщика станет обязательным с 1 июня 2022 года Фото: globallookpress.com
Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Проект предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности.
FAN ID — паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.