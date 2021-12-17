Госдума приняла закон о Fan ID. Паспорт болельщика станет обязательным с 1 июня 2022 года

Госдума РФ приняла закон о введениидля болельщиков, сообщает «Р-Спорт».

Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Проект предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности.

FAN ID — паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи.