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    «Бордо» и «Лион» сыграли вничью

    «Бордо» — «Лион»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Бордо Лион
    В матче 17-го тура чемпионата Франции «Бордо» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» со счетом 2:2.

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    За хозяев отличился Альберт Элис (58), еще один мяч в свои ворота срезал Мало Густа (автогол, 36-я минута) .

    Голы в составе гостей забили Джейсон Денайер (29) и Тиаго Мендес (41).

    Футбол. Франция. Лига 1
    Бордо — Лион 2:2
    Голы: 0:1 Джейсон Денайер (29'), 1:1 Мало Гюсто (автогол) (36'), 1:2 Тьяго Мендес (41'), 2:2 Альберт Элис (58') Бордо: Бенуа Костиль, Энок Кватен, Мешер, Стиан Грегерсен, Рикарду Мангаш, Альберт Элис (Джимми Бриан, 87'), Tom Lacoux (Франсержио, 70'), Jean Onana, Реми Уден (Явайро Дилросун, 76'), Хван Ый Чо (M'Baye Niang, 77'), Ясин Адли (Тимоте Пембеле, 69') Лион: Лукас Пакета, Уссем Ауа, Шердан Шакири (Мусса Дембеле, 66'), Эмерсон (Карл Токо Экамби, 76'), Бруно Гимарайнс, Тьяго Мендес, Мало Гюсто, Кастелло Люкеба, Жером Боатенг (Максанс Какере, 76'), Джейсон Денайер (Дамьен Да Сильва, 44'), Антони Лопеш

    «Лион» остался на 12-м месте с 23-я очками в таблице французской Лиги 1, в активе «Бордо» 17-я позиция и 14 баллов.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Следующий матч в рамках внутреннего первенства «Лион» сыграет на выезде против «Лилля» 12 декабря, а «Бордо» примет «Труа» в этот же день.

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