«Локомотив» — «Урал»: прогноз, составы, коэффициенты

Пабло Кастро Фото: globallookpress.com
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека Бека, Керк, Смолов, Лисакович, Камано.
Запасные: Савин, Черный, Рыбчинский, Тикнизян, Бабкин, Марадишвили, Борисенко, Петров, Зинович.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.
Запасные: Годзюр, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Маковский, Железнов, Ибрахимай.
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