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    «Локомотив» и «Урал» объявили стартовые составы

    «Локомотив» — «Урал»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Урала» на матч 17 тура РПЛ, который начнется в 19:00 мск.

    Пабло Кастро
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    Пабло Кастро

    «Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека Бека, Керк, Смолов, Лисакович, Камано.

    Запасные: Савин, Черный, Рыбчинский, Тикнизян, Бабкин, Марадишвили, Борисенко, Петров, Зинович.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.

    Запасные: Годзюр, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Маковский, Железнов, Ибрахимай.

    Ознакомиться с прогнозом на эту игру можно по ссылке.

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