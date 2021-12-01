Объявлены претенденты на премию лучшему молодому игроку года в РПЛ

В РПЛ назвали список претендентов на звание лучшего молодого футболиста года в РПЛ.

В список номинантов на премию «Первая пятерка» вошли 12 футболистов: Гамид Агаларов («Уфа»), Кирилл Боженов («Химки»), Арсен Захарян («Динамо»), Владислав Карапузов («Ахмат»), Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Данила Прохин («Сочи»), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Данил Степанов («Арсенал»), Константин Тюкавин («Динамо»), Наиль Умяров («Спартак») и Даниил Хлусевич («Арсенал»).

В голосовании примут участие руководители и тренера клубов РПЛ, тренера юношеских и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ и журналисты.

В прошлом году награду получил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.