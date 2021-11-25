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    В РФС заявили, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком»

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    Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала, что арбитр матча «Краснодар» — «Спартак» Алексей Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара».

    Алексей Сухой и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов
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    Алексей Сухой и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов

    «Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды "Краснодар" на 45-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны игрока обороняющейся команды "Краснодар" №98 Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока команды "Спартак" №22 Михаила Игнатова. Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон. В подобных эпизодах арбитрам рекомендовано продолжать игру, поскольку со стороны защитника отсутствует какое-либо выраженное дополнительное действие в виде умышленной задержки игрока.

    Комиссия также не ожидает в данной ситуации вмешательства ВАР, поскольку тактическая камера дает четкое подтверждение наличия контакта между игроками и в ногах, который судья самостоятельно оценил и проговорил в коммуникационную систем», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

    Напомним, «Краснодар» выиграл у «Спартака» в матче 15-го тура РПЛ со счетом 2:1.

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