В РФС заявили, что арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала, что арбитр матча «Краснодар» — «Спартак»ошибочно назначил пенальти в ворота

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды "Краснодар" на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны игрока обороняющейся команды "Краснодар" №98 Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока команды "Спартак" №22 Михаила Игнатова. Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон. В подобных эпизодах арбитрам рекомендовано продолжать игру, поскольку со стороны защитника отсутствует какое-либо выраженное дополнительное действие в виде умышленной задержки игрока.

Это не пенальти ❌

Экспертно-судейская комиссия при РФС @rfsruofficial признала ошибочным решение Алексея Сухого назначить пенальти в ворота "быков" на 45-й минуте матча #КраснодарСпартак

Официально 👉 https://t.co/BlRLdYgPSC pic.twitter.com/DNkbm1rMh0 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 25, 2021

Комиссия также не ожидает в данной ситуации вмешательства ВАР, поскольку тактическая камера дает четкое подтверждение наличия контакта между игроками и в ногах, который судья самостоятельно оценил и проговорил в коммуникационную систем», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Напомним, «Краснодар» выиграл у «Спартака» в матче 15-го тура РПЛ со счетом 2:1.