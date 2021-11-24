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    «Аталанта» ушла от поражения в матче с «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» — «Аталанта»: счет матча 3:3, обзор голов

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    Швейцарский «Янг Бойз» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» (3:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Фройлер слева выдал пас в центр на Дувана Сапату, который принял мяч и с разворота с двенадцати метров с небольшим рикошетом от соперника пробил в правый угол.

    Хозяева отыгрались на 39-й минуте. Эбишер от углового флага навесил на Теозон-Жордана Сибачо, который головой пробил в перекладину. Мяч от каркаса ворот опустился за линию.

    На 51-й минуте «Аталанта» вновь повела. Малиновский исполнил подачу от углового флага. Демирал сделал скидку на Пашалича, который откатил мяч к линии штрафной площади на Паломино. Хосе мощнейшим ударом послал мяч в левый угол.

    Швейцарский клуб сравнял счет на 80-й минуте. Хефти справа вбросил аут на Нгамале. Муми прострелил на Сьерро, который точно пробил в дальний угол.

    А спустя четыре минуты «Янг Бойз» впервые повел. Эбишер выдал пас направо на Хефти. Сильван справа сместился в центр и с двадцати двух метров пробил точно в левую «девятку».

    Итальянцы ушли от поражения на 87-й минуте. Луис Муриэль слева со штрафного сквозь стенку пробил в ближний угол.

    Группа F: 1. МЮ — 10 очков; 2. «Вильярреал» — 7; 3. «Аталанта» — 6; 4. «Янг Бойз» — 4.

    8 декабря «Вильярреал» сыграет в Италии против «Аталанты», а «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле швейцарских «Янг Бойз».

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