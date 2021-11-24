«Янг Бойз» — «Аталанта»: счет матча 3:3, обзор голов

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Фройлер слева выдал пас в центр на Дувана Сапату, который принял мяч и с разворота с двенадцати метров с небольшим рикошетом от соперника пробил в правый угол.
Хозяева отыгрались на 39-й минуте. Эбишер от углового флага навесил на Теозон-Жордана Сибачо, который головой пробил в перекладину. Мяч от каркаса ворот опустился за линию.
На 51-й минуте «Аталанта» вновь повела. Малиновский исполнил подачу от углового флага. Демирал сделал скидку на Пашалича, который откатил мяч к линии штрафной площади на Паломино. Хосе мощнейшим ударом послал мяч в левый угол.
Швейцарский клуб сравнял счет на 80-й минуте. Хефти справа вбросил аут на Нгамале. Муми прострелил на Сьерро, который точно пробил в дальний угол.
А спустя четыре минуты «Янг Бойз» впервые повел. Эбишер выдал пас направо на Хефти. Сильван справа сместился в центр и с двадцати двух метров пробил точно в левую «девятку».
Итальянцы ушли от поражения на 87-й минуте. Луис Муриэль слева со штрафного сквозь стенку пробил в ближний угол.
Группа F: 1. МЮ — 10 очков; 2. «Вильярреал» — 7; 3. «Аталанта» — 6; 4. «Янг Бойз» — 4.
8 декабря «Вильярреал» сыграет в Италии против «Аталанты», а «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле швейцарских «Янг Бойз».