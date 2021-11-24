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    Стало известно, сможет ли Смолов сыграть против «Лацио»

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    Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с «Лацио» в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    Ранее стало известно, что голкипер «Локомотива» Гильерме пропустит ближайшие матчи из-за травмы.

    «Сейчас у нас ситуация с составом лучше, чем в прошлой игре. В матче с "Ахматом" была ужасная ситуация. У нас есть больше вариантов для состава. Рифат Жемалетдинов не сможет принять участие в завтрашнем матче. Федор Смолов — вполне, мы рассматриваем его.

    Сегодня тренировали и атаку, и оборону. Большое внимание нам нужно уделять началу атаки от наших ворот — соперник будет высоко прессинговать. Нам нужно тренировать короткие передачи, чтобы выходить из прессинг», — приводит слова Гисдоля «Спорт-Экспресс».

    Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится 25 ноября в Москве, начало — в 20:45 мск.

    Яркий прогноз LiveSport.Ru на матч «Локомотив» — «Лацио» смотрите здесь.

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