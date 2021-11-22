Гильерме пропустит ближайшие матчи «Локомотива» из-за травмы

Гильерме Фото: fclm.ru
«В матче с "Ахматом" Маринато Гилерме получил травму — повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы
Вратарю "Локомотива" потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов. Гилерме пропустит ближайшие матчи команды», — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».
В четверг, 25 ноября, «Локомотив» сыграет на своем поле против «Лацио» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Напомним, нападающий «Локомотива» Федор Смолов пропустил игру с «Ахматом» (1:2) из-за проблем с мышцами.