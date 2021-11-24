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    Жезус: Отношусь к Неймару с большим уважением, но уважает и он нас

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    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус утверждает, что для победы над «Пари Сен-Жермен» в матче 5-го тура Лиги чемпионов манчестерцам надо как можно меньше ошибаться.

    Габриэл Жезус
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    Габриэл Жезус

    В первом матче ПСЖ на своем поле взял верх над «горожанами» со счетом 2:0. «Сити» потерпел свое первое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов с сентября 2018 года.

    «Ошибаться естественно, такое будет случаться, но надо это минимизировать. Равно как нельзя ошибаться в моментах, когда нам забивают, также нельзя ошибаться и у чужих ворот», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Жезус тесно общается с партнерами по сборной Бразилии Маркиньосом и Неймаром, которые должны появиться сегодня в основном составе «Пари Сен-Жермен».

    «Они мои друзья.- Это превосходные футболисты. Отношусь к ним с большим уважением, но уважают они и нас.

    Это уважение на поле никуда не уходит, но каждый будет играть за свою команду», — говорит 24-летний нападающий.

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