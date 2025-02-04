«Зенит»
Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» сыграют 1-й матч в рамках Зимнего кубка РПЛ. «Зенит» продолжает свою подготовку ко второй части сезона Премьер-лиги.
В товарищеских матчах команда редко побеждает, но это не так важно. После 18-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе, продолжая борьбу за чемпионство.
Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «сине-бело-голубые» проиграли армянскому «Ноа» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Зенит» уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3.
В последних 4-х контрольных встречах команда выиграла только сборную Иордании со счетом 1:0, забив единственный гол на 62-й минуте. За этот период команда также сыграла вничью с этим соперником (1:1).
Состояние команды: Не факт, что «Зенит» будет полноценно готов к Зимнему кубку РПЛ. Новички команды будут привыкать к команде, находясь под серьезными нагрузками.
В последнее время «Зенит» довольно много пропускает, а забивает лишь 1 гол за игру. Сможет ли команда дать бой ЦСКА? Все зависит от физического состояния игроков «сине-бело-голубых».
ЦСКА
Турнирное положение: Армейцы здорово начали Зимний кубок РПЛ, выиграв 1-й поединок. Команда проводит отличные товарищеские матчи, но это всего лишь подготовка ко 2-й части сезона.
В российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 6-е место в таблице с 31-м очком в активе. Армейцы отстают от лидерской позиции в чемпионате на 8 баллов.
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече ЦСКА обыграл «Ростов» в рамках группового этапа Зимнего кубка РПЛ со счетом 1:0, забив единственнй гол на 75-й минуте.
У команды продолжается победная серия в товарищеских матчах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период ЦСКА разгромил «Ордабасы» (3:0) и ОКМК (4:1).
Состояние команды: Армейцы очень мощно проводят товарищеские матчи этой зимой. У ЦСКА есть отличные шансы победить в Зимнем кубке РПЛ. К тому же, если «Зенит» не набрал форму к этому моменту.
В нынешнем сезоне главная ударная сила у ЦСКА в нападении — это Тамерлан Мусаев, который частенько поражает ворота соперников. Этот форвард может оказаться ключевым игроком в предстоящем матче.
Статистика для ставок
- «Зенит» проиграл 2 последних товарищеских матча
- У ЦСКА продолжается победная серия в товарищеских матчах, которая насчитывает 3 матча подряд
- В последних 5-и очных противостояниях «Зенит» дважды обыгрывал ЦСКА
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.75, победа ЦСКА — 4.35, ничья — за 4.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.
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Прогноз: ЦСКА точно даст бой «Зениту». В 1-м тайме армейцы сыграют внимательно.
Ставка: Победа ЦСКА в 1-м тайме с форой (0) за 2.85.
Прогноз: Команды не сыграют результативно в товарищеском матче.
Ставка: Тотал 3 меньше за 1.78.