В рамках группового этапа Зимнего кубка РПЛ «Зенит» сыграет против ЦСКА. Поединок пройдет 4 февраля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» сыграют 1-й матч в рамках Зимнего кубка РПЛ. «Зенит» продолжает свою подготовку ко второй части сезона Премьер-лиги.

В товарищеских матчах команда редко побеждает, но это не так важно. После 18-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе, продолжая борьбу за чемпионство.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «сине-бело-голубые» проиграли армянскому «Ноа» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Зенит» уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3.

В последних 4-х контрольных встречах команда выиграла только сборную Иордании со счетом 1:0, забив единственный гол на 62-й минуте. За этот период команда также сыграла вничью с этим соперником (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Не факт, что «Зенит» будет полноценно готов к Зимнему кубку РПЛ. Новички команды будут привыкать к команде, находясь под серьезными нагрузками.

В последнее время «Зенит» довольно много пропускает, а забивает лишь 1 гол за игру. Сможет ли команда дать бой ЦСКА? Все зависит от физического состояния игроков «сине-бело-голубых».

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы здорово начали Зимний кубок РПЛ, выиграв 1-й поединок. Команда проводит отличные товарищеские матчи, но это всего лишь подготовка ко 2-й части сезона.

В российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 6-е место в таблице с 31-м очком в активе. Армейцы отстают от лидерской позиции в чемпионате на 8 баллов.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече ЦСКА обыграл «Ростов» в рамках группового этапа Зимнего кубка РПЛ со счетом 1:0, забив единственнй гол на 75-й минуте.

У команды продолжается победная серия в товарищеских матчах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период ЦСКА разгромил «Ордабасы» (3:0) и ОКМК (4:1).

Состояние команды: Армейцы очень мощно проводят товарищеские матчи этой зимой. У ЦСКА есть отличные шансы победить в Зимнем кубке РПЛ. К тому же, если «Зенит» не набрал форму к этому моменту.

В нынешнем сезоне главная ударная сила у ЦСКА в нападении — это Тамерлан Мусаев, который частенько поражает ворота соперников. Этот форвард может оказаться ключевым игроком в предстоящем матче.

Статистика для ставок

«Зенит» проиграл 2 последних товарищеских матча

У ЦСКА продолжается победная серия в товарищеских матчах, которая насчитывает 3 матча подряд

В последних 5-и очных противостояниях «Зенит» дважды обыгрывал ЦСКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.75, победа ЦСКА — 4.35, ничья — за 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

Прогноз: ЦСКА точно даст бой «Зениту». В 1-м тайме армейцы сыграют внимательно.

Ставка: Победа ЦСКА в 1-м тайме с форой (0) за 2.85.

Прогноз: Команды не сыграют результативно в товарищеском матче.

Ставка: Тотал 3 меньше за 1.78.