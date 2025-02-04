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    Сможет ли ЦСКА продолжить свою победную серию?

    «Зенит» — ЦСКА. «Сине-бело-голубые» попытаются стартовать на турнире с победы. На что лучше сделать ставку 4 февраля? Ответ — в прогнозе на матч группового этапа Зимнего кубка РПЛ с коэффициентом 2.85

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — ЦСКА
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    Тамерлан Мусаев — нападающий ЦСКА
    В рамках группового этапа Зимнего кубка РПЛ «Зенит» сыграет против ЦСКА. Поединок пройдет 4 февраля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Зенит»

    Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» сыграют 1-й матч в рамках Зимнего кубка РПЛ. «Зенит» продолжает свою подготовку ко второй части сезона Премьер-лиги.

    В товарищеских матчах команда редко побеждает, но это не так важно. После 18-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в активе, продолжая борьбу за чемпионство.

    Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «сине-бело-голубые» проиграли армянскому «Ноа» (1:2), пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Зенит» уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3.

    В последних 4-х контрольных встречах команда выиграла только сборную Иордании со счетом 1:0, забив единственный гол на 62-й минуте. За этот период команда также сыграла вничью с этим соперником (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Не факт, что «Зенит» будет полноценно готов к Зимнему кубку РПЛ. Новички команды будут привыкать к команде, находясь под серьезными нагрузками.

    В последнее время «Зенит» довольно много пропускает, а забивает лишь 1 гол за игру. Сможет ли команда дать бой ЦСКА? Все зависит от физического состояния игроков «сине-бело-голубых».

    ЦСКА

    Турнирное положение: Армейцы здорово начали Зимний кубок РПЛ, выиграв 1-й поединок. Команда проводит отличные товарищеские матчи, но это всего лишь подготовка ко 2-й части сезона.

    В российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 6-е место в таблице с 31-м очком в активе. Армейцы отстают от лидерской позиции в чемпионате на 8 баллов.

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    • Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече ЦСКА обыграл «Ростов» в рамках группового этапа Зимнего кубка РПЛ со счетом 1:0, забив единственнй гол на 75-й минуте.

    У команды продолжается победная серия в товарищеских матчах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период ЦСКА разгромил «Ордабасы» (3:0) и ОКМК (4:1).

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    Состояние команды: Армейцы очень мощно проводят товарищеские матчи этой зимой. У ЦСКА есть отличные шансы победить в Зимнем кубке РПЛ. К тому же, если «Зенит» не набрал форму к этому моменту.

    В нынешнем сезоне главная ударная сила у ЦСКА в нападении — это Тамерлан Мусаев, который частенько поражает ворота соперников. Этот форвард может оказаться ключевым игроком в предстоящем матче.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» проиграл 2 последних товарищеских матча

    • У ЦСКА продолжается победная серия в товарищеских матчах, которая насчитывает 3 матча подряд

    • В последних 5-и очных противостояниях «Зенит» дважды обыгрывал ЦСКА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.75, победа ЦСКА — 4.35, ничья — за 4.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

    Прогноз: ЦСКА точно даст бой «Зениту». В 1-м тайме армейцы сыграют внимательно.

    Ставка: Победа ЦСКА в 1-м тайме с форой (0) за 2.85.

    Прогноз: Команды не сыграют результативно в товарищеском матче.

    Ставка: Тотал 3 меньше за 1.78.

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    «Зенит» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 04.02.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли ЦСКА продолжить свою победную серию?
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