Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии

Главный тренер сборной Англиипродлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии.

Новое соглашение со специалистом рассчитано до декабря 2024 года.

«Я рад получить возможность продлить свое пребывание в должности. Я по-прежнему считаю руководство этой командой невероятной привилегией.

Перед нами прекрасная возможность, и я знаю, что все с нетерпением ожидают того, что эта команда может достичь в будущем», — цитирует Саутгейта официальный сайт «трех львов».

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда вышла в финал чемпионата Европы 2020 года и заняла третье место в Лиге наций УЕФА в 2019 году.