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    Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продлил контракт с Футбольной ассоциацией Англии.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    Новое соглашение со специалистом рассчитано до декабря 2024 года.

    «Я рад получить возможность продлить свое пребывание в должности. Я по-прежнему считаю руководство этой командой невероятной привилегией.

    Перед нами прекрасная возможность, и я знаю, что все с нетерпением ожидают того, что эта команда может достичь в будущем», — цитирует Саутгейта официальный сайт «трех львов».

    Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда вышла в финал чемпионата Европы 2020 года и заняла третье место в Лиге наций УЕФА в 2019 году.

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