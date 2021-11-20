ПСЖ — «Нант»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:1 .

Уже на 2-й минуте счет в матче открыл Килиан Мбаппе с передачи Леандро Паредеса. На 76-й минуте нападающий гостей Рандаль Коло Муани сравнял счет.

Спустя пять минут защитник «Нанта» Деннис Аппиа срезал мяч в свои ворота. Окончательный счет на 85-й минуте установил Лионель Месси с передачи Мбаппе.

Отметим, что с 65-й минуте ПСЖ играл в меньшинстве — прямую красную карточку за фол последней надежды получил голкипер парижан Кейлор Навас.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Нант 3:1 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (2'), 1:1 Рандаль Коло Муани (76'), 2:1 Деннис Аппиа (автогол) (82'), 3:1 Лионель Месси (87') ПСЖ: Кейлор Навас, Ашраф Хакими, Тило Керер, Абду Диалло, Хуан Бернат, Идрисса Гана Гейе, Леандро Даниэль Паредес (Перейра Данилу, 89'), Марко Верратти (Жоржиньо Вейналдум, 75'), Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар (Серхио Рико, 68') Нант: Калифа Кулибали (Осман Букари, 58'), Рандаль Коло Муани, Людовик Блас, Маркус Режис Коко (Виллем Геббельс, 77'), Педро Чиривелья, Самуэль Мутуссами (Вилан Сиприен, 77'), Фабио да Силва (Quentin Merlin, 58'), Андрей Жиротто, Жан-Шарль Кастеллетто, Sebastien Corchia (Деннис Аппиа, 42'), Альбан Лафон Предупреждения: Педро Чиривелья (40'), Марко Верратти (71'), Людовик Блас (83') Удаление: Кейлор Навас (65')

Лидер чемпионата «ПСЖ» набрал 37 очков, «Нант», имея 18 очков находится на 11-м месте.

Календарь и таблица Лиги 1

В следующем туре состоятся матчи «Лилль» — «Нант» и «Сент-Этьен» — «ПСЖ»