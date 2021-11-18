«Ньюкасл» может купить Брозовича и де Врея в зимнее трансферное окно

Стефан де Врей и Марцело Брозович Фото: globallookpress.com
По информации The Times, первыми новичками «Ньюкасла» могут стать полузащитник миланского «Интера» Марцело Брозович и защитник Стефан де Врей.
Кроме того, английский клуб, владельцем которого совсем недавно стал инвестиционный фонд из Саудовской Аравии, хочет приобрести голкипера «Лацио» Томаса Стракошу.
Напомним, в начале ноября пост главного тренера «Ньюкасла» занял Эдди Хау.
«Ньюкасл» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии после 11-ти туров.