«Ньюкасл» может купить Брозовича и де Врея в зимнее трансферное окно

планирует подписать как минимум трех футболистов в зимнее трансферное окно.

По информации The Times, первыми новичками «Ньюкасла» могут стать полузащитник миланского «Интера» Марцело Брозович и защитник Стефан де Врей.

Кроме того, английский клуб, владельцем которого совсем недавно стал инвестиционный фонд из Саудовской Аравии, хочет приобрести голкипера «Лацио» Томаса Стракошу.

Напомним, в начале ноября пост главного тренера «Ньюкасла» занял Эдди Хау.

«Ньюкасл» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии после 11-ти туров.