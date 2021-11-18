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    «Ньюкасл» может купить Брозовича и де Врея в зимнее трансферное окно

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    «Ньюкасл» планирует подписать как минимум трех футболистов в зимнее трансферное окно.

    Стефан де Врей и Марцело Брозович
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    Стефан де Врей и Марцело Брозович

    По информации The Times, первыми новичками «Ньюкасла» могут стать полузащитник миланского «Интера» Марцело Брозович и защитник Стефан де Врей.

    Кроме того, английский клуб, владельцем которого совсем недавно стал инвестиционный фонд из Саудовской Аравии, хочет приобрести голкипера «Лацио» Томаса Стракошу.

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    «Ньюкасл» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии после 11-ти туров.

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