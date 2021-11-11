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    Дубль Хвичи принес сборной Грузии победу над Швецией в отборе ЧМ-2022

    Грузия — Швеция: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Грузии Сборная Швеции Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Грузии одержала домашнюю победу над командой Швеции (2:0) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе В.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 61-й минуте. Окриашвили со стандарта выполнил мягкую подачу в центр штрафной площади шведов, Хочолава головой сбросил мяч к левому углу вратарской.

    Азаров дважды пробил по воротам, но Ольсен спас свою команду, однако затем отскок был в пользу Хвичи Кварацхелии, который уже отправил мяч в правый угол ворот.

    А на 77-й минуте Хвича убежал от Кулушевски, ему удалось продавить Линделофа и Олссона, далее уже Кварацхелия убежал в центр штрафной площади и спокойно пробил в левый угол ворот мимо Ольсена.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B
    Грузия — Швеция 2:0
    Голы: 1:0 Хвича Кварацхелия (61'), 2:0 Хвича Кварацхелия (77') Грузия: Георгий Лория, Отар Какабадзе, Гурам Кашия, Давид Хочолава, Саба Лобжанидзе (Grigol Chabradze, 81'), Валериан Гвилия, Ника Квеквескири (Георгий Абурджания, 90'), Irakli Azarov, Георгий Цитаишвили (Зурико Давиташвили, 70'), Хвича Кварацхелия (Valeri Qazaishvili, 81'), Торнике Окриашвили (Davit Volkovi, 70') Швеция: Александер Исак (Йеспер Карлссон, 87'), Златан Ибрагимович, Эмиль Форсберг, Маттиас Сванберг (Робин Куайсон, 79'), Кристофер Ольссон, Виктор Классон (Деян Кулушевски, 75'), Людвиг Аугустинсон, Йоаким Нильссон, Виктор Нильссон Линделёф, Эмиль Крафт, Робин Ольсен Предупреждения: Торнике Окриашвили (52'), Irakli Azarov (55'), Йоаким Нильссон (64'), Гурам Кашия (90 + 2')

    Шведы с 15 очками остались на первом месте в группе, но могут уступить эту строчку команде Испании. Грузины одержали только вторую победу в цикле и с 7 очками остались на четвертом месте.

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