ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — ЦСКАРазгром на «Фиште».«Сочи» выиграл матч с ЦСКА за 16 минут
  • 22:54
    • Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг
  • 21:57
    • Гол Куадрадо принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной»
  • 21:22
    • «Галатасарай» подал протест на результат матча с «Локомотивом»
  • 20:54
    • «Сочи» разгромил ЦСКА, у Касьерры дубль и два ассиста
  • 20:13
    • «Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя 3:0
    Все новости спорта

    Нигматуллин — о протесте «Галатасарая»: Не понимаю, почему из-за ошибки судьи должен страдать клуб

    Футбол Локомотив Футбол России Лига Европы Галатасарай Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на протест «Галатасарая» после матча с московским клубом в 4-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).

    Руслан Нигматуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Нигматуллин

    Арбитр по ходу встречи показал две желтые карточки защитнику российской команды Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля.

    Турецкий клуб требует либо назначить «Локомотиву» техническое поражение, либо провести переигровку матча.

    «Ровно двадцать лет назад в такой же ситуацией с "Тиролем" была переигровка. Не понимаю, почему в ситуации с "Галатасараем" должен страдать клуб из-за ошибки судьи.

    Результативные ошибки арбитров во время матчей никогда не приводят к переигровке. Желтую карточку обязательно нужно аннулировать.

    Не вижу здесь справедливости, за двадцать лет регламент стал проработаннее. Эта ситуация не должна привести к переигровке.

    Живоглядову нужно было напомнить судье, что показано две желтые карточки, и ни к чему это бы не привело», — сказал Нигматуллин «Спорт-Экспрессу».

    В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона-2001/02 УЕФА удовлетворил протест «Тироля» на переигровку матча с «Локомотивом» из-за судейской ошибки.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «ПСЖ» выиграть на поле «Бордо»?
  • «Бордо» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Сливочные» выиграют дерби «малой кровью»
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Получится ли у Гейджи перезапустить карьеру?
  • Гейджи — Чендлер. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гейджи — Чендлер
  • Прочие
  • Завтра в 06:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры