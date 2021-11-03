ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио КонтеПеремены в «Тоттенхэме»: Нуну уволен, Конте назначен
  • 00:49
    • «Ювентус» разгромил «Зенит» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 00:56
    • «Севилья» на своем поле проиграла «Лиллю»
  • 00:55
    • Дубль Роналду спас «МЮ» от поражения в матче с «Аталантой»
  • 00:53
    • «Бавария» вновь победила «Бенфику», «Барселона» выиграла у «Динамо»
  • 22:39
    • «Вольфсбург» одержал первую победу в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    «Вильярреал» обыграл «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

    «Вильярреал» — «Янг Бойз»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Вильярреал Футбол Испании Янг Бойз Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Испанский «Вильярреал» одержал домашнюю победу над швейцарским «Янг Бойз» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 в квартете F.

    «Вильярреал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вильярреал»

    Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Игроки «Вильярреала» разыграли угловой, далее с левого фланга, последовала подача к правому углу вратарской от Парехо, а Гаспар головой сбросил мяч в центр по линии вратарской.

    Капу головой пробил по воротам, Февр вместе с защитником отбили мяч, но точно на Этьена, который со второй попытки уже отправил мяч в сетку.

    А на 89-й минуте Капу на левом фланге у штрафной площади «Янг Бойз» перехватил мяч у Хефти, а затем сразу же протолкнул мяч на Данджума.

    Арно убежал в штрафную площадь гостей и затем сильно и точно отправил мяч низом в ближний угол ворот, Февр ничего не смог поделать.

    Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
    «Вильярреал» (Испания) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 2:0 (1:0)
    Голы: Капуэ, 36 (1:0). Груневелд, 89 (2:0)«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса (Морено, 75), Пау Торрес, Парехо (Мойсес Гомес, 90+2), Капуэ, Коклен (Эступиньян, 75), Груневелд, Диа (Тригерос, 59), Пино (Чиквуэзе, 59)«Янг Бойз»: Февр, Гарсия (Лефор, 76), Бюрги, Хефти, Сьерро (Масейрас, 75), Эбишер, Нгамале (Сьебатше, 82), Фасснахт, Лаупер, Ридер (Мамбимби, 75), ЭлиаПредупреждения: Педраса, 38. Сьерро, 51. Нгамале, 53. Марио Гаспар, 54. Эбишер, 61. Парехо, 78. Элиа, 90+5

    Группа F: 1. МЮ — 7 очков; 2. «Вильярреал» — 7; 3. «Аталанта» — 5; 4. «Янг Бойз» — 3.

    В следующем туре «МЮ» 23 ноября в гостях сыграет против «Вильярреала», а «Аталанта» в тот же день на выезде встретится с «Янг Бойз».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли повторно «Интер» у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Шахтер» пропустит в Мадриде больше трех мячей?
  • «Реал» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Сколько голов забьет «Ливерпуль» в ворота «Атлетико»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чикаго — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Димитров — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Фриц — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры