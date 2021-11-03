«Вильярреал» — «Янг Бойз»: счет матча 2:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Игроки «Вильярреала» разыграли угловой, далее с левого фланга, последовала подача к правому углу вратарской от Парехо, а Гаспар головой сбросил мяч в центр по линии вратарской.
Капу головой пробил по воротам, Февр вместе с защитником отбили мяч, но точно на Этьена, который со второй попытки уже отправил мяч в сетку.
А на 89-й минуте Капу на левом фланге у штрафной площади «Янг Бойз» перехватил мяч у Хефти, а затем сразу же протолкнул мяч на Данджума.
Арно убежал в штрафную площадь гостей и затем сильно и точно отправил мяч низом в ближний угол ворот, Февр ничего не смог поделать.
Группа F: 1. МЮ — 7 очков; 2. «Вильярреал» — 7; 3. «Аталанта» — 5; 4. «Янг Бойз» — 3.
В следующем туре «МЮ» 23 ноября в гостях сыграет против «Вильярреала», а «Аталанта» в тот же день на выезде встретится с «Янг Бойз».