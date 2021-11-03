«Вильярреал» — «Янг Бойз»: счет матча 2:0, обзор голов

Испанский «Вильярреал» одержал домашнюю победу над швейцарским «Янг Бойз» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 в квартете F.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. Игроки «Вильярреала» разыграли угловой, далее с левого фланга, последовала подача к правому углу вратарской от Парехо, а Гаспар головой сбросил мяч в центр по линии вратарской.

Капу головой пробил по воротам, Февр вместе с защитником отбили мяч, но точно на Этьена, который со второй попытки уже отправил мяч в сетку.

А на 89-й минуте Капу на левом фланге у штрафной площади «Янг Бойз» перехватил мяч у Хефти, а затем сразу же протолкнул мяч на Данджума.

Арно убежал в штрафную площадь гостей и затем сильно и точно отправил мяч низом в ближний угол ворот, Февр ничего не смог поделать.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур «Вильярреал» (Испания) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 2:0 (1:0) Голы: Капуэ, 36 (1:0). Груневелд, 89 (2:0)«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса (Морено, 75), Пау Торрес, Парехо (Мойсес Гомес, 90+2), Капуэ, Коклен (Эступиньян, 75), Груневелд, Диа (Тригерос, 59), Пино (Чиквуэзе, 59)«Янг Бойз»: Февр, Гарсия (Лефор, 76), Бюрги, Хефти, Сьерро (Масейрас, 75), Эбишер, Нгамале (Сьебатше, 82), Фасснахт, Лаупер, Ридер (Мамбимби, 75), ЭлиаПредупреждения: Педраса, 38. Сьерро, 51. Нгамале, 53. Марио Гаспар, 54. Эбишер, 61. Парехо, 78. Элиа, 90+5

Группа F: 1. МЮ — 7 очков; 2. «Вильярреал» — 7; 3. «Аталанта» — 5; 4. «Янг Бойз» — 3.

В следующем туре «МЮ» 23 ноября в гостях сыграет против «Вильярреала», а «Аталанта» в тот же день на выезде встретится с «Янг Бойз».