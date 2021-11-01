«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 12-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче открыли хозяева — Александер Исак реализовал пенальти на 58-й минуте.

Гости ушли от поражения уже в добавленное время — отличился Икер Муниаин.

К этому моменту «Атлетик» играл в меньшинстве после удаления Иньиго Мартинеса на 84-й минуте за вторую желтую карточку.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Атлетик 1:1 Гол: 1:0 Александер Исак (пенальти) (58') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель, Ариц Элустондо, Робен Ле Норман, Диего Рико (Айэн Муньос, 80'), Давид Сильва (Игор Субельдия, 80'), Мартин Субименди, Микель Мерино, Аднан Янузай (Андер Гевара, 79'), Александер Исак (Хулен Лобете, 86'), Александр Сёрлот (Порту Кристиан, 67') Атлетик: Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Ойан Сансет, 66'), Икер Муньяин, Унай Венседор, Дани Гарсия (Унай Нуньес, 87'), Алехандро Беренгер (Нико Уильямс, 80'), Иньиго Лекуэ, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос (Alex Petxa, 81'), Унай Симон Предупреждения: Иньиго Мартинес (56'), Оскар де Маркос (59'), Александер Исак (72'), Аднан Янузай (74'), Микель Мерино (78'), Иньиго Мартинес (84'), Андер Гевара (90 + 3')

«Реал Сосьедад» вернулся на первое место в турнирной таблице Примеры, опережая «Реал» и «Севилью» на одно очко.