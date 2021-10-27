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    На ЧМ-2022 могут ввести технологию автоматического определения офсайдов

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    Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер рассказал, что в финальном турнире ЧМ-2022 может быть введена система автоматического определения офсайдов.

    Арсен Венгер
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    Арсен Венгер

    «Мы должны продолжать работать над скоростью принятия решений, особенно при определении офсайда. На ЧМ-2022 решения по поводу "вне игры" будут приниматься гораздо быстрее. Будет меньше остановок, ведь именно этим сейчас грешит использование ВАР.

    Есть высокая вероятность того, что на ЧМ-2022 офсайды будут определяться автоматически. Я не должен раскрывать карты, но это будет следующее большое изменение в работе судей», — сказал Венгер The Times.

    Принцип работы системы заключается в том, что она отправляет мгновенное сообщение помощнику видеоарбитра. После этого он принимает решение о степени влияния на эпизод футболиста, находящегося в офсайде.

    27 октября ФИФА собирается предоставить последнюю информацию о разработке технологии на заседании технических и футбольных комиссий Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

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