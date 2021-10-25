Черевченко заявил, что пока не в курсе своего увольнения из «Химок»

заявил, что он пока ничего не знает о своем увольнении с поста главного тренера

Ранее бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» и Черевченко расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Готов поговорить через пару часов, сейчас не могу. Знаю ли я об увольнении? Нет, еще не знаю. Сейчас занят, сижу с тренерами», — приводит слова Черевченко «Матч ТВ».

Черевченко возглавил подмосковную команду в сентябре 2020 года. Под руководством 47-летнего тренера «Химки» завершили прошлый чемпионат России на восьмом месте.

В текущем сезоне «Химки» после 12 туров РПЛ идут на 14-й строчке, набрав 11 очков.

Ранее сообщалось, что «Химки» могут возглавить Сергей Юран, Рашид Рахимов или Михаил Галактионов.