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    Черевченко заявил, что пока не в курсе своего увольнения из «Химок»

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    Игорь Черевченко заявил, что он пока ничего не знает о своем увольнении с поста главного тренера «Химок».

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    Ранее бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» и Черевченко расторгли контракт по обоюдному согласию.

    «Готов поговорить через пару часов, сейчас не могу. Знаю ли я об увольнении? Нет, еще не знаю. Сейчас занят, сижу с тренерами», — приводит слова Черевченко «Матч ТВ».

    Черевченко возглавил подмосковную команду в сентябре 2020 года. Под руководством 47-летнего тренера «Химки» завершили прошлый чемпионат России на восьмом месте.

    В текущем сезоне «Химки» после 12 туров РПЛ идут на 14-й строчке, набрав 11 очков.

    Ранее сообщалось, что «Химки» могут возглавить Сергей Юран, Рашид Рахимов или Михаил Галактионов.

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