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    «Ницца» обыграла «Лион», уступая 0:2

    «Ницца» — «Лион»: счет 3:2, обзор голов

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    «Ницца» обыграла «Лион» в матче 11 тура Лиги 1 со счетом 3:2.

    Юсеф Аталь
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    Юсеф Аталь

    Гости вышли вперед после мячей Карла Токо Экамби и Хуссема Ауара. После этого три раза подряд забивали хозяева. Голы в активе Юсефа Аталя, Энди Делора и Эванна Гессанда.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Лион 3:2
    Голы: 0:1 Карл Токо Экамби (35'), 0:2 Уссем Ауа (68'), 1:2 Юсеф Аталь (80'), 2:2 Анди Делорт (пенальти) (89') Ницца: Вальтер Бенитес, Флавьюс Данильюк (Юсеф Аталь, 67'), Жан-Клер Тодибо, Данте, Мельвен Бар, Hichem Boudaoui (Лукаш Да Кунья, 67'), Марио Лемина (Пабло Росарио, 67'), Кефрен Тюрам-Юльен, Амин Гуири (Алексис Клод, 77'), Анди Делорт, Каспер Дольберг (Эванн Гессан, 83') Лион: Лукас Пакета, Карл Токо Экамби (Тьяго Мендес, 88'), Уссем Ауа (Синали Дьоманде, 90'), Тино Кадевере, Бруно Гимарайнс, Максанс Какере, Эмерсон, Джейсон Денайер, Жером Боатенг, Лео Дюбуа, Антони Лопеш Предупреждение: Эванн Гессан (90 + 3') Удаление: Тино Кадевере (85')

    На 85 минуте поединке «Лион» остался в меньшинстве после удаления Тино Кадевере.

    «Ницца» занимает 3 место с 19 очками. «Лион» на 8 позиции с 16 баллами.

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