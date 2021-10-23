Примера. «Класико» «Барселоны» и «Реала», «Атлетико» принимает «Реал Сосьедад»

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    Тони Кроос

    «Осасуна» — «Гранада» 1:1

    «Гранада» в 10 туре Примеры смогла увезти одно очко из Памплоны, сыграв 1:1 с «Осасуной».

    Хозяева вышли вперед на 45 минуте после гола Чими Авилы. На 74 минуте Хосе Анхель оставил «Осасуну» в меньшинстве, в концовке поединка счет сравнял Анхель Монторо.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Гранада 1:1
    Голы: 1:0 Эсекьель Авила (45'), 1:1 Анхель Монторо (90') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Хосе Анхель, Лукас Торро, Роберто Торрес (Хави Мартинес, 79'), Ойер Оласабаль (Хон Монкайола, 67'), Дарко Брашанац (Хуан Крус, 79'), Рубен Гарсия (Мануэль Санчес, 79'), Эсекьель Авила (Энрике Гарсия, 67') Гранада: Дарвин Мачис (Анхель Монторо, 83'), Луис Суарес, Карлос Бакка (Хорхе Молина, 71'), Луис Милья, Максим Гоналон (Мончи, 38'), Рубен Рочина, Карлос Нева (Серхио Эскудеро, 83'), Луис Абрам, Виктор Диас, Кини Марин (Сантьяго Арьяс, 71'), Луиш Максимиану Предупреждения: Начо Видаль (29'), Луис Абрам (37'), Карлос Бакка (48'), Рубен Рочина (50') Удаление: Хосе Анхель (74')

    «Осасуна» с 18 очками идет на второй позиции. У «Гранады» 6 пунктов и 17 место.

    «Валенсия» — «Мальорка»

    23 октября, 15:00 мск

    «Кадис» — «Алавес»

    23 октября, 17:15 мск

    «Эльче» — «Эспаньол»

    23 октября, 19:30 мск

    «Атлетик» — «Вильярреал»

    23 октября, 22:00 мск

    «Севилья» — «Леванте»

    24 октября, 15:00 мск

    «Барселона» — «Реал»

    24 октября, 17:15 мск

    «Бетис» — «Райо Вальекано»

    24 октября, 19:30 мск

    «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

    24 октября, 22:00 мск

    «Хетафе» — «Сельта»

    25 октября, 22:00 мск

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