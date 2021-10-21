Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА на 33-е место

Сборнаяподнялась в рейтинге ФИФА на несколько позиций после октябрьских матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

Команда Валерия Карпина переместилась с 37-й на 33-ю строчку.

В текущем месяце сборная России одержала победы над командами Словакии (1:0) и Словении (2:1).

Сборная Украины, которая в октябре обыграла Финляндию и сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной, находится на 26-м месте.

Топ-10 рейтинга ФИФА

1 (1). Бельгия — 1832 очка;

2 (2). Бразилия — 1820;

3 (4). Франция — 1779;

4 (5). Италия — 1750;

5 (3). Англия — 1750;

6 (6). Аргентина — 1738;

7 (8). Испания — 1687;

8 (7). Португалия — 1681;

9 (9). Мексика — 1672;

10 (10). Дания — 1668.