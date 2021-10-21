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    Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА на 33-е место

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    Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА на несколько позиций после октябрьских матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

    Сборная России перед матчем против Словении
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    Сборная России перед матчем против Словении

    Команда Валерия Карпина переместилась с 37-й на 33-ю строчку.

    В текущем месяце сборная России одержала победы над командами Словакии (1:0) и Словении (2:1).

    Сборная Украины, которая в октябре обыграла Финляндию и сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной, находится на 26-м месте.

    Топ-10 рейтинга ФИФА

    1 (1). Бельгия — 1832 очка;

    2 (2). Бразилия — 1820;

    3 (4). Франция — 1779;

    4 (5). Италия — 1750;

    5 (3). Англия — 1750;

    6 (6). Аргентина — 1738;

    7 (8). Испания — 1687;

    8 (7). Португалия — 1681;

    9 (9). Мексика — 1672;

    10 (10). Дания — 1668.

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