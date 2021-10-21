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    «Локомотив» и «Галатасарай» объявили стартовые составы

    «Локомотив» — «Галатасарай»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Лига Европы Локомотив Футбол России Галатасарай Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором московский «Локомотив» встретится со стамбульским «Галатасараем».

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    «Локомотив»: Гильерме, Едвай, Пабло, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Смолов, Рыбус, Жемалетдинов.

    «Галатсарай»: Муслера, ван Анхольт, Маркао, Йедлин, Нельссон, Антальялы, Кутлу, Бабель, Чикылдэу, Йылмаз, Мохамед.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Галатасараю». Коэффициент на его победу — 2.35, на успех «Локомотива» — 3.20, на ничью — 3.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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