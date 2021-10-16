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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд», «Лестер» примет «Манчестер Юнайтед»

    Результаты матчей восьмого тура чемпионата Англии по футболу

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    Садио Мане
    С 16 по 18 октября в английской Премьер-лиге пройдут матчи восьмого тура.

    «Уотфорд» — «Ливерпуль» 0:5

    «Ливерпуль» в выездном матче восьмого тура английской Премьер-лиги разгромил «Уотфорд» — 5:0.

    «Красные» открыли счет на 9-й минуте, когда Мохамед Салах с фланга сделал передачу на Садио Мане, который с линии штрафной пробил точно в нижний угол.

    На 37-й минуте мерсисайдцы удвоили свое преимущество. Роберто Фирмино практически на линии ворот замкнул прострел Джеймса Милнера низом.

    Фирмино оформил дубль на 52-й минуте, удачно сыграв на добивании после того, как Бен Фостер отбил мяч прямо перед собой.

    Еще через две минуты отличился Салах, который, обыграв нескольких защитников в штрафной площади, технично пробил под дальнюю штангу с угла вратарской.

    Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Фирмино, записав на свой счет хет-трик.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Уотфорд — Ливерпуль 0:4
    Голы: 0:1 Садио Мане (9'), 0:2 Роберто Фирмино (37'), 0:3 Роберто Фирмино (52'), 0:4 Мохамед Салах (54') Уотфорд: Бен Фостер, Кико (Jeremy Ngakia, 56'), Крэйг Кэткарт, Виллиам Трост-Эконг, Дэнни Роуз, Эммануэль Деннис (Жоао Педро, 69'), Юрай Куцка, Мусса Сиссоко, Адам Масина (Том Клеверли, 46'), Исмаила Сарр, Хуан Эрнандес Ливерпуль: Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер (Неко Уильямс, 83'), Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 64'), Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд (Алекс Окслейд-Чемберлен, 65'), Кивин Келлехер

    В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (18 очков), а «Уотфорд» — 15-е (7 очков).

    «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»

    16 октября, 17:00 мск

    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

    16 октября, 17:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Бернли»

    16 октября, 17:00 мск

    «Норвич» — «Брайтон»

    16 октября, 17:00 мск

    «Саутгемптон» — «Лидс»

    16 октября, 17:00 мск

    «Брентфорд» — «Челси»

    16 октября, 19:30 мск

    «Эвертон» — «Вест Хэм»

    17 октября, 16:00 мск

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

    17 октября, 18:30 мск

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

    18 октября, 22:00 мск

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