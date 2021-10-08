Карраско: Во втором тайме Бельгия слишком сильно отошла назад

Полузащитник сборной Бельгиивысказался о поражении от Франции (2:3) в полуфинале Лиги наций.

«Все было так хорошо. Мы контролировали ход матча, забили два гола… Но во втором тайме мы слишком сильно отошли назад, нам не хватало спокойствия при игре с мячом, чтобы развить свой успех.

Психологически тоже было нелегко. При счете 2:2 мы слишком много времени проводили на своей половине поля. Удача тоже была не на нашей стороне», — приводит слова Карраско официальный сайт УЕФА.

Бельгия 10 октября сыграет в матче за 3-е место с итальянцами. Франция в финале турнира в тот же день сразится с Испанией.