Манчини: Хотим продлить беспроигрышную серию и выйти в финал Лиги наций

Главный тренер сборной Италииподелился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций с командой Испании.

«У нас есть определенные проблемы в атаке, потому что сейчас из-за травм мы лишились нападающих, которые были у нас на Евро [Иммобиле и Белотти].

У нас есть два молодых форварда в лице Распадори и Кина. Постараемся использовать их как можно лучше.

В среду хотим продлить нашу беспроигрышную серию, чтобы выйти в финал. Наша цель — сделать так, чтобы эта серия продолжалась как можно дольше, но мы полностью осознаем, что нам нужно много работать, матч за матчем, чтобы продолжать в том же духе.

Это важный турнир для нас. Остались четыре замечательные команды, и даже если бы у нас не было так много времени на подготовку, я думаю, что эти две игры могут здорово помочь нам в нашем росте.

Испания сыграла против нас свой лучший матч на Евро-2020. Они доставили нам массу проблем владением мячом, но в этом смысле они мастера.

Нам пришлось нелегко, даже при том, что у команд было примерно одинаковое количество моментов за игру. Мы должны сыграть на самом высоком уровне», — сказал Манчини пресс-службе УЕФА.

Матч команд состоится в среду, 6 октября