«Эльче» — «Сельта»: счет 1:0, обзор гола

Футболисты «Эльче» Фото: laliga.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 49-й минуте забил Дарио Бенедетто с передачи Фиделя Чавеса.
Футбол. Испания. Примера
Эльче — Сельта 1:0
Гол: 1:0 Дарио Бенедетто (49') Эльче: Кико Касилья, Антонио Барраган, Гонсало Верду (Диего Гонсалес, 51'), Энсо Роко, Хосан (Pablo Piatti, 57'), Рауль Гутьеррес, Омар Маскарель, Фидель Чавес, Хоан Мохика, Лукас Перес (Лукас Бое, 57'), Дарио Бенедетто (Пере Милья, 83') Сельта: Яго Аспас, Сантьяго Мина, Нолито (Франко Серви, 61'), Франсиско Пейнадо (Денис Суарес, 61'), Брайс Мендес (Thiago Galhardo, 70'), Ренато Тапиа (Окай Йокушлу, 89'), Хавьер Галан, Джейсон Мурильо (Аугусто Солари, 71'), Нестор Араухо, Уго Мальо, Matias Dituro Предупреждения: Хосан (35'), Антонио Барраган (58'), Нестор Араухо (72'), Уго Мальо (82'), Омар Маскарель (89')
В турнирной таблице Примеры «Эльче» занимает 12-е место (9 очков), а «Сельта» — 14-е (7 очков).