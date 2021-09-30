Живоглядов высоко оценил уровень футболистов «Лацио»

Полузащитник «Локомотива»поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с римским «Лацио».

«Все футболисты в составе "Лацио" очень высокого уровня. Педро выигрывал Лигу Европы три года назад, Иммобиле стал чемпионом Европы со сборной Италии. "Локомотив" стал сильнее, чем в прошлом сезоне.

Сейчас в команде большая конкуренция, тренерский штаб часто проводит ротацию из-за плотного графика. Чемпионат России, Лига Европы, плюс многие футболисты еще играют в своих сборных и вообще не получают отдыха. Конечно, у "Локо" есть костяк, но и другие игроки обоймы могут себя показать и воспользоваться шансом», — предает слова Живоглядова Goal.

Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 сентября, в Риме. Начало — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.