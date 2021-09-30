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    Живоглядов высоко оценил уровень футболистов «Лацио»

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с римским «Лацио».

    Дмитрий Живоглядов
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    Дмитрий Живоглядов

    «Все футболисты в составе "Лацио" очень высокого уровня. Педро выигрывал Лигу Европы три года назад, Иммобиле стал чемпионом Европы со сборной Италии. "Локомотив" стал сильнее, чем в прошлом сезоне.

    Сейчас в команде большая конкуренция, тренерский штаб часто проводит ротацию из-за плотного графика. Чемпионат России, Лига Европы, плюс многие футболисты еще играют в своих сборных и вообще не получают отдыха. Конечно, у "Локо" есть костяк, но и другие игроки обоймы могут себя показать и воспользоваться шансом», — предает слова Живоглядова Goal.

    Матч «Лацио» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 сентября, в Риме. Начало — в 22:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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