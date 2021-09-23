«Сампдория» — «Наполи»: счет матча 0:4, обзор голов

В матче пятого тура итальянской серии Аодержал гостевую победу над— 4:0.

В составе победителей дубль оформил Виктор Осимхен (10-я и 50-я минуты). По мячу забили Фабиан Руис (39) и Петр Зелиньски (59).

Футбол. Италия. Серия А Сампдория — Наполи 0:4 Голы: 0:1 V. Osimhen (10'), 0:2 Фабиан (39'), 0:3 V. Osimhen (50'), 0:4 P. Zielinski (59') Сампдория: Эмиль Аудеро, Бартош Берешиньски (Фабио Депаоли, 71'), Майя Йосида, Омар Коллей, Томмазо Ауджелло, Антонио Кандрева, Мортен Торсби (Кристоффер Аскильдсен, 71'), Адриен Силва (Олбин Экдаль, 55'), Миккель Дамсгор, Франческо Капуто (Риккардо Черво, 84'), Фабио Квальярелла (Эрнесто Торрегросса, 55') Наполи: Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 82'), Лоренцо Инсинье (Маттео Политано, 68'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 68'), Ирвин Лосано (Адам Уна, 81'), Андре Франк Замбо Ангисса, Фабиан, Мариу Руй, Калиду Кулибали, Амир Ррахмани (Костас Манолас, 48'), Джованни Ди Лоренцо, Давид Оспина Предупреждения: M. Damsgaard (28'), F. Depaoli (76'), K. Manolas (87')

Команда Лучано Спалетти набрала 15 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии. «Сампдория» располагается на 13-й строчке. У генузцев пять очков.

26 сентября «Наполи» проведет домашний матч против «Кальяри». «Сампдория» в этот же день сразится на выезде с «Ювентусом».

30 сентября неаполитанский клуб сыграет дома со «Спартаком» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.