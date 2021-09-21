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    Дубль Суареса принес «Атлетико» победу над «Хетафе»

    «Хетафе» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Атлетико» в выездном матче шестого тура испанской Примеры одержал волевую победу над «Хетафе» — 2:1.

    Дубль Суареса принес «Атлетико» победу над «Хетафе»
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    Хозяева вышли вперед на 45-й минуте, когда Неманья Максимович выполнил заброс в штрафную, где Стефан Митрович пробил головой — мяч от штанги влетел в ворота.

    На 74-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве. Карлес Аленья получил прямую красную карточку за то, что грубо сыграл против Матеуса, наступив ему на ногу.

    «Матрасники» отыгрались на 78-й минуте. Марио Эрмосо сделал передачу в чужую штрафную, там мяч принял Луис Суарес и вторым касанием отправил его точно в цель.

    А на 90-й минуте Суарес оформил дубль, головой замкнув навес на дальнюю штангу от Шиме Врсалько.

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает первое место (14 очков), а «Хетафе» — 19-е (0 очков).

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