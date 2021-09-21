«Хетафе» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

в выездном матче шестого тура испанской Примеры одержал волевую победу над— 2:1.

Хозяева вышли вперед на 45-й минуте, когда Неманья Максимович выполнил заброс в штрафную, где Стефан Митрович пробил головой — мяч от штанги влетел в ворота.

На 74-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве. Карлес Аленья получил прямую красную карточку за то, что грубо сыграл против Матеуса, наступив ему на ногу.

«Матрасники» отыгрались на 78-й минуте. Марио Эрмосо сделал передачу в чужую штрафную, там мяч принял Луис Суарес и вторым касанием отправил его точно в цель.

А на 90-й минуте Суарес оформил дубль, головой замкнув навес на дальнюю штангу от Шиме Врсалько.

В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает первое место (14 очков), а «Хетафе» — 19-е (0 очков).