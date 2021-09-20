Аршавин назвал Месси чужеродным элементом в ПСЖ

Бывший футболист сборной Россииоценил выступления нападающегов составе ПСЖ.

«Пока эффект Месси не работает. Непонятно, как его будут встраивать. Думаю, Почеттино приобрел себе кроме хорошего игрока и проблему. Они всегда играли по схеме 4-3-3 с яркими игроками в атаке, где только, может быть Ди Мария, помогал в обороне. А сейчас прибавился Месси.

В "Барселоне" он последние годы он играл вторым нападающим ближе к центру. Сейчас ему в парижском клубе нужно по большому счету играть на краю, но тогда Неймар, Месси и Мбаппе практически не обороняются. Очень сложно будет.

Месси сейчас чужеродный элемент? На мой взгляд, да. У Месси очень много мяч по времени, а ПСЖ по стилю был направлен на мощь, быстроту. Месси же любит повозиться с мячом.

Считаю, что пока у тренера больше сложностей, чем он прям счастлив, что есть Месси. Но что-то надо делать, ты же не будешь его держать на скамейке запасных. Он должен найти свое место, подстроиться», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».