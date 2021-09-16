«Славия» Прага — «Унион»: счет матча 3:1, обзор голов

потерпел поражение от пражскойв выездном матче первого тура группового этапа Лиги конференций.

Встреча группы E, которая прошла на стадионе «Эден», завершилась со счетом 3:1.

Хозяева вышли вперед на 18-й минуте, когда отличился Александр Бах. За шесть минут до перерыва гости остались в меньшинстве из-за удаления Пауля Еккеля.

На 70-й минуте «Униону» удалось отыграться усилиями Кевина Бехренса. Впрочем, Ян Кухта на 84-й минуте вернул «Славии» минимальный перевес, а еще спустя четыре минуты Иван Шранц поставил победную точку.

Футбол. Лига конференций. Группа E Славия П — Унион 3:1 Голы: 1:0 Александр Хартманн Бах (18'), 1:1 Kevin Behrens (70'), 2:1 Ян Кухта (84'), 3:1 Иван Шранц (88') Славия П: Ales Mandous, Александр Хартманн Бах, Aiham Ousou, Тарас Качараба (Ladislav Takacs, 53'), Оскар Дорли, Ибрагим Траоре (Михал Крменчик, 82'), Ubong Ekpai, Ондржей Лингр (Николае Станчу, 69'), Петр Шевчик, Лукаш Масопуст (Иван Шранц, 69'), Станислав Тецль (Ян Кухта, 53') Унион: Тайво Авонийи (Kevin Behrens, 59'), Макс Крузе (Andreas Voglsammer, 58'), Тымотеуш Пухач (Юлиан Рюэрсон, 76'), Генки Харагути, Рани Хедира (Гриша Прёмель, 59'), Левин Эцтунали (Шеральдо Бекер, 58'), Кристофер Триммель, Пауль Еккель, Робин Кнохе, Марвин Фридрих, Андреас Люте Предупреждения: Пауль Еккель (6'), Тайво Авонийи (15'), Ubong Ekpai (25'), Ибрагим Траоре (34'), Пауль Еккель (40'), Николае Станчу (72')

В другом матче этой группы «Маккаби» из Хайфы сыграл вничью с «Фейеноордом» — 0:0.

В следующем туре «Фейеноорд» примет «Славию», а «Унион» — «Маккаби».

Другие результаты дня:

«Карабах» — «Базель» — 0:0

«Линкольн Ред Импс» — ПАОК — 0:2

«Слован» — «Копенгаген» — 1:3

«Флора» — «Гент» — 0:1

ХИК — ЛАСК — 0:2