Сампаоли заявил о подавляющем преимуществе «Марселя» в игре с «Локо»

Главный тренер «Марселя»поделился эмоциями после матча с «Локомотивом» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«У нас было подавляющее преимущество по ходу всей игры. К сожалению, мы не смогли забить больше одного гола.

У "Локомотива" единственный опасный момент воплотился в забитый мяч. Но что поделать, это футбол. Будем готовиться дальше. Доволен, как сыграла команда: мы создали много моментов, пытались победить.

Поймите, у нас совсем молодая команда — все впереди. Конечно, обидно, что уезжаем из Москвы без победы. Но получилось так, как получилось.

Да, сегодня мы потеряли очки, но ничего страшного не произошло. Впереди много матчей: постараемся наверстать упущенное. Наша цель — выйти в плей-офф Лиги Европы», — приводит слова Сампаоли «Чемпионат».