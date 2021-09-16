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    Сампаоли заявил о подавляющем преимуществе «Марселя» в игре с «Локо»

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    Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился эмоциями после матча с «Локомотивом» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    Хорхе Сампаоли
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    Хорхе Сампаоли

    «У нас было подавляющее преимущество по ходу всей игры. К сожалению, мы не смогли забить больше одного гола.

    У "Локомотива" единственный опасный момент воплотился в забитый мяч. Но что поделать, это футбол. Будем готовиться дальше. Доволен, как сыграла команда: мы создали много моментов, пытались победить.

    Поймите, у нас совсем молодая команда — все впереди. Конечно, обидно, что уезжаем из Москвы без победы. Но получилось так, как получилось.

    Да, сегодня мы потеряли очки, но ничего страшного не произошло. Впереди много матчей: постараемся наверстать упущенное. Наша цель — выйти в плей-офф Лиги Европы», — приводит слова Сампаоли «Чемпионат».

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