Салиба разочарован ничьей с «Локомотивом»

Вильям Салиба Фото: globallookpress.com
«Я очень разочарован! Мы играли лучше "Локомотива", но, к сожалению, уезжаем из Москвы лишь с одним очком.
Мы приехали в Россию с одной целью — заработать три очка. Но сами в большинстве упустили победу. Теперь нужно исправлять ситуацию: набирать очки в следующих матчах.
Если неудовлетворенность результатом, но при этом мы хорошо действовали по ходу всей игры: создавали моменты, прессинговали.
Вопросы есть к результату, но не к игре. Что касается нового тренера, с Сампаоли наша игра меняется: мы играем лучше и лучше. Наши победы впереди», — цитирует Салиба «Матч ТВ».