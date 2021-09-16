Салиба разочарован ничьей с «Локомотивом»

Защитник «Марселя»прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Я очень разочарован! Мы играли лучше "Локомотива", но, к сожалению, уезжаем из Москвы лишь с одним очком.

Мы приехали в Россию с одной целью — заработать три очка. Но сами в большинстве упустили победу. Теперь нужно исправлять ситуацию: набирать очки в следующих матчах.

Если неудовлетворенность результатом, но при этом мы хорошо действовали по ходу всей игры: создавали моменты, прессинговали.

Вопросы есть к результату, но не к игре. Что касается нового тренера, с Сампаоли наша игра меняется: мы играем лучше и лучше. Наши победы впереди», — цитирует Салиба «Матч ТВ».