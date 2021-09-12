«Спортинг» и «Порту» сыграли вничью

В центральном матче 5-го тура чемпионата Португалиина своем поле сыграл вничью ссо счетом 1:1.

На 16-й минуте счет открыл полузащитник «Спортинга» Нуну Сантуш, который откликнулся на результативную передачу от защитника Педро Порро.

Но на 71-й минуте нападающий «Порту» Луис Диас сравнял счет. Ему ассистировал форвард Хесус Корона. В концовке матча игрок «драконов» Тони Мартинес за две минуты получил две желтые карточки и покинул поле.

«Спортинг» и «Порту» после 5 туров имеют по 11 набранных очков, а также одинаковые показатели забитых и пропущенных мячей — 9:3. Лидирующая в чемпионате «Бенфика» пока очков не теряла (15).