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    «Спортинг» и «Порту» сыграли вничью

    Футбол Португалия Порту Спортинг Лиссабон
    В центральном матче 5-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на своем поле сыграл вничью с «Порту» со счетом 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 16-й минуте счет открыл полузащитник «Спортинга» Нуну Сантуш, который откликнулся на результативную передачу от защитника Педро Порро.

    Но на 71-й минуте нападающий «Порту» Луис Диас сравнял счет. Ему ассистировал форвард Хесус Корона. В концовке матча игрок «драконов» Тони Мартинес за две минуты получил две желтые карточки и покинул поле.

    «Спортинг» и «Порту» после 5 туров имеют по 11 набранных очков, а также одинаковые показатели забитых и пропущенных мячей — 9:3. Лидирующая в чемпионате «Бенфика» пока очков не теряла (15).

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