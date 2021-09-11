Сульшер: Все ожидания оправдались

Главный тренер «Ман Юнайтед»прокомментировал разгромную победу над «Ньюкаслом» (4:1) в матче 4 тура АПЛ.

«Когда вы выигрываете матч, он вам нравится. Когда вы видите, что фанаты счастливы, вы действительно получаете от этого удовольствие. Перед сегодняшней игрой было много ожиданий. Все они оправдались.

Мы должны давать результат каждый раз. Это "Манчестер Юнайтед". Ничего не изменилось.

Криштиану Роналду превратился в фантастического бомбардира. Он провел очень хорошую игру. Думал ли я о том, чтобы оставить Криштиану в запасе? Нет, конечно, нет. В этом весь Криштиану. Это был день, которым наслаждались все.

Еще слишком рано предсказывать, где мы закончим. Мы должны быть последовательными, а там посмотрим, где окажемся. Атмосфера изменилась», — цитирует Сульшера BBC.

Дублем отметился Криштиану Роналду, а также по голу забили Бруну Фернандеш и Джесси Лингард.