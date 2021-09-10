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    Гильерме о шансах сборной выйти на ЧМ-2022: Есть уверенность, что все получится

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    Голкипер сборной России Гильерме считает, что национальная команда выйдет в финальную часть ЧМ-2022.

    Гильерме
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    Гильерме

    В сентябрьских матчах сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0). После шести туров команда Валерия Карпина занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.

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    • «После этого цикла матчей сборной хочется сказать спасибо всем, кто был с нами, кто поддерживал и подбадривал нас!

    Понятно, все самое сложное впереди и до цели далеко, но есть уверенность, что все получится. У нас для этого есть все возможности, а главное — команда», — написал Гильерме в своем инстаграме.

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