Гильерме о шансах сборной выйти на ЧМ-2022: Есть уверенность, что все получится

Голкипер сборной Россиисчитает, что национальная команда выйдет в финальную часть ЧМ-2022.

В сентябрьских матчах сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0). После шести туров команда Валерия Карпина занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.

«После этого цикла матчей сборной хочется сказать спасибо всем, кто был с нами, кто поддерживал и подбадривал нас!

Понятно, все самое сложное впереди и до цели далеко, но есть уверенность, что все получится. У нас для этого есть все возможности, а главное — команда», — написал Гильерме в своем инстаграме.