В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Албании, а также Боснии и Герцеговины На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Лачи» — «Эльбасани»

Футбол. Чемпионат Албании

«Лачи» в чемпионате Албании находится на 6-м месте. У команды 33 набранных очка. «Лачи» в 30 встречах одержал 7 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

В чемпионате Албании безвыигрышная серия «Лачи» составляет пять матчей. Последний раз команда побеждала еще в феврале. Тогда «Лачи» на своем поле разгромили «Теуту» со счетом 3:0.

«Эльбасани» идет на 5-й строчке. Клуб в таблице опережает «Лачи» на 4 очка.

С 9 февраля «Эльбасани» удается в каждом матче добиваться положительного результата. Последнее поражение было зафиксировано 9 февраля. Тогда «Эльбасани» дома уступил «Эгнатии» со счетом 1:2.

Ставка: «Лачи» не проиграет за 1.53.

«Тирана» — «Бюлис»

Футбол. Чемпионат Албании

«Тирана» находится возле зоны вылета. Команде нужно срочно улучшать ситуацию, иначе есть риск вылететь в низший дивизион.

В 30 матчах «Тирана» записала в актив 31 очко. На данный момент у команды 5 побед, 16 ничьих и 9 поражений.

«Бюлис» в текущем месяце провел четыре матча. У клуба лишь одна победа. 6 марта «Бюлис» на своем поле одолел «Теута» со счетом 1:0.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последний раз команды играли друг с другом 25 января. Тогда «Бюлис» дома уступил «Тиране» со счетом 0:3. Кто окажется сильнее на этот раз?

Ставка: Победа «Тираны» за 1.40.

«Сараево» — «Борац Баня Лука»

Футбол. Чемпионат Боснии и Герцеговины

«Сараево» по итогам нынешнего сезона надеется завоевать медали и попасть в еврокубки. Сейчас клуб находится на 3-й позиции в таблице. Набрано 46 очков по итогам 21 матча.

Стоит отметить, что в чемпионате Боснии и Герцеговины у «Сараево» лишь одно поражение. Это произошло еще в ноябре 2024 года. Тогда «Сараево» дома уступил «Зриньски» со счетом 0:1.

«Борац Баня Лука» располагается на 2-й позиции в таблице. У клуба 51 набранное очко. От лидирующего «Зриньски» команда отстает на шесть баллов.

В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Последний матч команды сыграли друг с другом 21 сентября 2024 года. Тогда «Борац Баня Лука» дома уступила «Сараево» со счетом 0:1.

Ставка: Обе забьют за 1.78.

Общий коэффициент — 3.81.