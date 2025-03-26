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    «Сараево» и «Борац Баня Лука» обменяются голами, «Тирана» обыграет «Бюлис»

    Экспресс дня 26 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 марта
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    «Сараево» и «Борац Баня Лука» проявят себя в атаке
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Албании, а также Боснии и Герцеговины На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лачи» — «Эльбасани»

    Футбол. Чемпионат Албании

    «Лачи» в чемпионате Албании находится на 6-м месте. У команды 33 набранных очка. «Лачи» в 30 встречах одержал 7 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

    В чемпионате Албании безвыигрышная серия «Лачи» составляет пять матчей. Последний раз команда побеждала еще в феврале. Тогда «Лачи» на своем поле разгромили «Теуту» со счетом 3:0.

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    • «Эльбасани» идет на 5-й строчке. Клуб в таблице опережает «Лачи» на 4 очка.

    С 9 февраля «Эльбасани» удается в каждом матче добиваться положительного результата. Последнее поражение было зафиксировано 9 февраля. Тогда «Эльбасани» дома уступил «Эгнатии» со счетом 1:2.

    Ставка: «Лачи» не проиграет за 1.53.

    «Тирана» — «Бюлис»

    Футбол. Чемпионат Албании

    «Тирана» находится возле зоны вылета. Команде нужно срочно улучшать ситуацию, иначе есть риск вылететь в низший дивизион.

    В 30 матчах «Тирана» записала в актив 31 очко. На данный момент у команды 5 побед, 16 ничьих и 9 поражений.

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    • «Бюлис» в текущем месяце провел четыре матча. У клуба лишь одна победа. 6 марта «Бюлис» на своем поле одолел «Теута» со счетом 1:0.

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    Последний раз команды играли друг с другом 25 января. Тогда «Бюлис» дома уступил «Тиране» со счетом 0:3. Кто окажется сильнее на этот раз?

    Ставка: Победа «Тираны» за 1.40.

    «Сараево» — «Борац Баня Лука»

    Футбол. Чемпионат Боснии и Герцеговины

    «Сараево» по итогам нынешнего сезона надеется завоевать медали и попасть в еврокубки. Сейчас клуб находится на 3-й позиции в таблице. Набрано 46 очков по итогам 21 матча.

    Стоит отметить, что в чемпионате Боснии и Герцеговины у «Сараево» лишь одно поражение. Это произошло еще в ноябре 2024 года. Тогда «Сараево» дома уступил «Зриньски» со счетом 0:1.

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    • «Борац Баня Лука» располагается на 2-й позиции в таблице. У клуба 51 набранное очко. От лидирующего «Зриньски» команда отстает на шесть баллов.

    В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Последний матч команды сыграли друг с другом 21 сентября 2024 года. Тогда «Борац Баня Лука» дома уступила «Сараево» со счетом 0:1.

    Ставка: Обе забьют за 1.78.

    Общий коэффициент — 3.81.

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    Экспресс дня 26 марта: прогноз и ставка за 3.81, статистика, коэффициенты матча 26.03.202522:302025. «Сараево» и «Борац Баня Лука» обменяются голами, «Тирана» обыграет «Бюлис»
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