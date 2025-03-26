В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 26 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Атланта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 2 место, одержав 46 побед и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» потерпел неудачу в матче против «Денвера», проиграв со счётом 111:116.

Не сыграют: Из строя выбыл Рид Шеппард, у которого врачи диагностировали травму пальца.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Хьюстона», которая состояла из девяти матчей.

«Атланта»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 7 место, одержав 35 побед и потерпев 36 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Атланта» одержала победу в матче против «Филадельфии» (132:119). В составе победителей результативностью отметился

Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач.

Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Коби Бафкин, а с травмой руки — Ларри Нэнс-мл.

Состояние команды: «Атланта» одержала третью победу подряд, «ястребы» также добились успеха в матчах против «Голден Стэйт» (124:115) и «Шарлотт» (134:102).

Статистика для ставок

Прервалась девятиматчевая победная серия «Хьюстона»

«Атланта» выиграла в третьем матче подряд

В этом сезоне «Хьюстон» выиграл у «Атланты» (100:96)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Атланты» — 3.40.

ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Хьюстон» несмотря на осечку в матче против «Денвера», вполне может дать бой «Атланте» и подтвердить, что не зря лидирует в Западной конференции.

Ставка: Фора «Хьюстона» (-8.5) с коэффициентом 1.96.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.