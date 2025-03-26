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    Подтвердит ли «Хьюстон» статус фаворита?

    Хьюстон — Атланта. Ставка (к. 1.96) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Атланта»
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    «Хьюстон» — «Филадельфия»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 26 марта. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Атланта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 2 место, одержав 46 побед и потерпев 26 поражений.

    Последние матчи: «Хьюстон» потерпел неудачу в матче против «Денвера», проиграв со счётом 111:116.

    Не сыграют: Из строя выбыл Рид Шеппард, у которого врачи диагностировали травму пальца.

    Состояние команды: Прервалась победная серия «Хьюстона», которая состояла из девяти матчей.

    «Атланта»

    Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 7 место, одержав 35 побед и потерпев 36 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Атланта» одержала победу в матче против «Филадельфии» (132:119). В составе победителей результативностью отметился
    Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач.

    Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Коби Бафкин, а с травмой руки — Ларри Нэнс-мл.

    Состояние команды: «Атланта» одержала третью победу подряд, «ястребы» также добились успеха в матчах против «Голден Стэйт» (124:115) и «Шарлотт» (134:102).

    Статистика для ставок

    • Прервалась девятиматчевая победная серия «Хьюстона»

    • «Атланта» выиграла в третьем матче подряд

    • В этом сезоне «Хьюстон» выиграл у «Атланты» (100:96)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Атланты» — 3.40.

    ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

    Прогноз: «Хьюстон» несмотря на осечку в матче против «Денвера», вполне может дать бой «Атланте» и подтвердить, что не зря лидирует в Западной конференции.

    Ставка: Фора «Хьюстона» (-8.5) с коэффициентом 1.96.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.

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    Хьюстон — Атланта: прогноз и ставка за , статистика, коэффициенты матча 26.03.202503:00. Подтвердит ли «Хьюстон» статус фаворита?
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