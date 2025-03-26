«Хьюстон»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 2 место, одержав 46 побед и потерпев 26 поражений.
Последние матчи: «Хьюстон» потерпел неудачу в матче против «Денвера», проиграв со счётом 111:116.
Не сыграют: Из строя выбыл Рид Шеппард, у которого врачи диагностировали травму пальца.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Хьюстона», которая состояла из девяти матчей.
«Атланта»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 7 место, одержав 35 побед и потерпев 36 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Атланта» одержала победу в матче против «Филадельфии» (132:119). В составе победителей результативностью отметился
Трей Янг, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач.
Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Коби Бафкин, а с травмой руки — Ларри Нэнс-мл.
Состояние команды: «Атланта» одержала третью победу подряд, «ястребы» также добились успеха в матчах против «Голден Стэйт» (124:115) и «Шарлотт» (134:102).
Статистика для ставок
- Прервалась девятиматчевая победная серия «Хьюстона»
- «Атланта» выиграла в третьем матче подряд
- В этом сезоне «Хьюстон» выиграл у «Атланты» (100:96)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. На победу «Атланты» — 3.40.
ТБ 234.5 и ТМ 234.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
- 1.84Детройт — Сан-Антонио: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.78Шарлотт — Орландо: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.89Майами — Голден Стэйт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Прогноз: «Хьюстон» несмотря на осечку в матче против «Денвера», вполне может дать бой «Атланте» и подтвердить, что не зря лидирует в Западной конференции.
Ставка: Фора «Хьюстона» (-8.5) с коэффициентом 1.96.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 234.5 с коэффициентом 1.87.