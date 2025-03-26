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    «Канонирки» отомстят испанкам

    Арсенал (жен) — Реал Мадрид (жен): Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Женская Лига чемпионов, 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» (жен) — «Реал» Мадрид (жен)
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    Женский «Реал» Мадрид
    26 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» (жен) и «Реал» Мадрид (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» (жен) — «Реал» Мадрид (жен), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Арсенал» (жен)

    Турнирное положение: «Канонирки» в текущем турнире выступают достаточно ярко. В групповом раунде финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Арсенал» (жен) в 6 турах группового этапа набрал 15 очков. Да и атака команды выглядит блестяще, настреляв 17 мячей.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «канонирки» добыли викторию. «Арсенал» (жен) разгромил «Ливерпуль» (жен) (4:0).

    При этом «Арсенал» (жен) уступили «Реалу» Мадрид (жен) (0:2). А вот до того команда уверенно переиграла «Эвертон» (жен) (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Канонирки» ныне находятся на подъеме. Команда борется за лидерство в своем чемпионате.

    После поражения в первой встрече «Арсенал» (жен) будет рисковать. Да и в родных стенах лондонские футболистки весьма сильны.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперниц. Да и оборона испанок явно не походит на бетон.

    «Реал» Мадрид (жен)

    Турнирное положение: Испанки нынешний сезон проводят относительно продуктивно. К примеру, в групповом раунде Женской Лиги чемпионов команда заняла 2 место.

    Причем «Реал» Мадрид (жен) в 6 поединках отличился 20 забитыми мячами. А вот в свои ворота испанки пропустили 7 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Победа над «Барселоной» (жен) получилась яркой (3:1).

    При этом до того команда переиграла «Арсенал» (жен) (2:0). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Депортиво» (жен) (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид (жен) добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Испанки нынче смотрятся довольно выгодно. Команда в своем чемпионате находится на 2 месте, всего 4 очка уступая каталонкам.

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    Более того, «сливочные» в среднем забивают чаще 2 мячей за матч. Да и победа над англичанками в первой встрече вышла уверенной.

    В кадровом плане «Реал» Мадрид (жен) выглядит довольно симпатично. Зато лазарет команды пустеет, и главное, лидеры на месте.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Испанки намерены повторно одолеть «канонирок».

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

    • «Сливочные» победили в 2 своих последних поединках

    • «Реал» Мадрид (жен) в первом поединке переиграл «канонирок» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: «Канонирки» на своем поле явно будут максимально активны у ворот соперниц.

    Англичанкам нужно отыгрывать гандикап в два мяча, чем хозяева и займутся с первых минут встречи.

    Ставка: Фора «Арсенала» (жен) -1.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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    Арсенал (жен) — Реал Мадрид (жен): прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 26.03.202523:00. «Канонирки» отомстят испанкам
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