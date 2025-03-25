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    Россия разгромила Замбию, Глушенков оформил хет-трик

    Россия — Замбия: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Замбии
    Сборная России обыграла Замбию (5:0) в рамках товарищеского противостояния.

    Максим Глушенков сделал хет-трик
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    Максим Глушенков сделал хет-трик

    В составе российской сборной хет-трик оформил нападающий Максим Глушенков, который отличился на 8-й, 53-й и 58-й минутах встречи.

    Еще по голу записали на свой счет Илья Вахания на 44-й минуте и Алексей Батраков на 73-й минуте.

    Товарищеский матч. Сборные.
    Россия — Замбия 5:0 (2:0, 3:0).
    Голы: Глушенков, 8 (1:0). Вахания, 44 (2:0). Глушенков, 54 (3:0). Глушенков, 58 (4:0). Батраков, 73 (5:0)

    Напомним, что в прошлом товарищеском матче сборная России обыграла Гренаду со счетом 5:0.

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