Россия — Замбия: счет матча 5:0, обзор голов

Сборнаяобыграла(5:0) в рамках товарищеского противостояния.

В составе российской сборной хет-трик оформил нападающий Максим Глушенков, который отличился на 8-й, 53-й и 58-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Илья Вахания на 44-й минуте и Алексей Батраков на 73-й минуте.

Товарищеский матч. Сборные. Россия — Замбия 5:0 (2:0, 3:0). Голы: Глушенков, 8 (1:0). Вахания, 44 (2:0). Глушенков, 54 (3:0). Глушенков, 58 (4:0). Батраков, 73 (5:0)

Напомним, что в прошлом товарищеском матче сборная России обыграла Гренаду со счетом 5:0.