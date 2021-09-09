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    Карпин: В сборной очень квалифицированные игроки, они могут решать высокие задачи

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился первыми впечатлениями от работы в национальной команде.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    В сентябрьских матчах под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

    «Игроки в сборной очень квалифицированные. Одновременно футболистов такого уровня у меня никогда не было. Это чувствовалось уже на первой тренировке. Даже по разминке. Когда нужно отдавать передачи на 7-10 метров, и мяч по траве стелется... Техническое исполнение было на уровне.

    Это однозначно футболисты высокого уровня. При правильной подготовке — мы сейчас не говорим о сборной, потому что здесь возможно готовиться лишь к играм, — они могут решать высокие задачи. Ведь пока игроки не восстановились, давать нагрузки вообще нельзя.

    Хотелось бы, чтобы игроки были со мной большее количество времени, чтобы с ними конкретно тренироваться. Это невозможно, так как нет времени.

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    • В данных реалиях здесь больше работа в качестве психолога. Тот случай, когда мы говорим про ментальность, что не нужно бояться играть расслабленно. В кавычках расслабленно: с полной концентрацией, но без давления на самих себя. Давление есть со стороны — все же ответственность за результат, — но не вешать на себя еще больший груз ответственности. Это игра, а в игре может произойти все что угодно. Это же так и называется: игра в футбол, а не работа в футбол.

    Можно великолепно играть и проиграть, а можно играть плохо и выиграть — в этом и есть прелесть футбола. Поэтому, может, у футбола столько болельщиков. Можно все просчитать и проиграть, а можно ничего не делать, да еще и выиграть. Это непредсказуемо», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

    Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.

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