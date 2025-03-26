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    «Авангард» зацепится за результат на выезде?

    Металлург Мг — Авангард. Ставка (к. 2.09) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Авангард»
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    «Авангард» разгромил «Куньлунь»
    В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет в «Металлург Арене» 26 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 26 Марта 2025 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Авангард

    Авангард

  • Омск
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    «Металлург» Мг

    Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона южноуральцам удалось закрепиться на 3-й строчке в Восточной конференции с 90 очками на счету. От лидера таблицы «Магнитка» отстала на 6 пунктов.

    Последние матчи: На протяжении 2-х заключительных недель регулярки «Металлург» Мг выдал очередную серию без поражений, которая продлилась 4 матча, а началась с уверенной победы над ЦСКА — 4:2.

    Металлург Мг — Авангард: коэффициенты букмекеров

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    Следом команда Андрея Разина сокрушила «Куньлунь» — 7:1, после чего с большим трудом справилась с «Витязем» — 3:2 Б и «Адмиралом» — 5:4 Б. В последней игре сезона южноуральцы потерпели поражение от «Автомобилиста» — 2:3.

    Не сыграют: Владислав Еременко, Данила Юров.

    Состояние команды: После неудачной первой половины сезона «Металлург» Мг, выправив ситуацию, вошел в число лидеров Восточной конференции и значительно прибавил на финише регулярки.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На протяжении последних игровых недель команда Андрея Разина действует довольно агрессивно, демонтируя яркий атакующий хоккей при использовании грамотной вариативности в чужой зоне.

    Зачастую «Металлург» Мг уверенно чувствует себя на площадке, диктуя соперникам собственные условия. Проблемами для южноуральцев в плей-офф могут обернуться кадровая ситуация и зависимость от кондиций отдельных игроков.

    «Авангард»

    Путь к плей-офф: «Авангард» завершил чемпионат на 6-й позиции в таблице Восточной конференции. С 87 очками в активе, омская команда уступила 5-ю строчку «Ак Барсу» ввиду дополнительных показателей.

    Последние матчи: В одном из последних матчей регулярки «Авангард» драматично уступил «Трактору» на домашнем льду — 4:5, прервав таким образом выдающуюся серию из 12 побед.

    После встречи с лидером Востока команду Ги Буше ждала еще одна неудача, на этот раз на территории «Динамо» Москва. — 3:4 ОТ. В 2-х заключительных играх «Авангард» одержал верх над «Витязем» — 3:2 ОТ и «Куньлунем» — 5:1.

    Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

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    • Состояние команды: После проблемной первой части сезона «Авангард» совершил мощный рывок и набрал боеспособные кондиции перед началом Кубка, одержав накануне 12 побед кряду.

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    Под руководством Ги Буше омичи выделяются грамотной организацией игры и умением сохранять баланс между линиями. Так, «Авангард» придерживается устойчивого тактического рисунка и неплохо себя чувствует на дистанции.

    Однако совсем без проблем турнирный быт «Авангарда» не обходится. В отдельных случаях омичи испытывают колоссальные трудности, когда дело доходит до попыток удержать преимущество, теряя контроль над инициативой.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Мг добился 9 побед в 11 последних матчах

    • «Авангард» не проигрывает в основное время на протяжении 12 последних матчей на выезде

    • Ни в одной личной встрече из 5 последних не был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 3.80, а победа «Авангарда» — в 2.84.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

    Прогноз: Обе команды перед началом Кубка набрали прекрасную форму, однако «Авангард» в настоящий момент выглядит более цельно с точки зрения тактической гибкости и глубины атакующих бригад.

    Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.09.

    Прогноз: Линия нападения омичей в последние недели неплохо проявляет себя во всех отношениях — от умения находить голевые моменты до возможности эффективного их завершения.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.23.

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